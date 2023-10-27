Спешившие к раненым в лагерь беженцев медики попали под обстрел в секторе Газа

В паленстинском Дженине автомобиль скорой помощи с медиками попал под обстрел при попытке добраться до раненых в лагере беженцев. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на организацию «Врачи без границ» в соцсети Х.

Минувшей ночью бригада медиков «скорой» приехала в больницу Дженина после вторжения израильских войск в лагерь беженцев. Тогда погибли два жителя Палестины, множество людей получили ранения.

«Машина скорой помощи также попала под обстрел при попытке добраться до раненых. В результате парамедики вышли из машины скорой помощи и укрылись на земле на 20 минут», — сообщается в публикации.

Уточняется, что с 7 октября это не первое нападение на медицинские учреждения на Западном Берегу. На сегодняшний день в ООН фиксируют 96 нападений, из них 77 против машин скорой помощи.

По данным «Врачей без границ», с начала войны на Ближнем Востоке погибли 105 палестинцев, в том числе 31 ребенок.