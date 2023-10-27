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вчера 22:33
общество

В Новосибирске маршрутное такси и автобус изменят схему движения

Фото: Pexels.com

В Новосибирске меняют схему движения для автобуса №79 и маршрутного такси №8 из-за ремонта теплотрассы. Об этом сообщили в Центральном управлении городскими автомобильными и электротранспортными предприятиями (ЦУГАЭТ).

Изменения вступают в силу с 30 октября по 9 ноября. В это время движение транспорта ограничат на участке улицы Кошурникова, рядом с зданиями №32 и 34.

Автобус №79 будет следовать по улицам Бориса Богаткова, Есенина, Никитина, Кошурникова и Добролюбова, прежде чем вернуться к обычному маршруту.

Маршрутное такси №8 изменит маршрут и будет проезжать по улице Никитина, затем по улицам Есенина, Бориса Богаткова и Кошурникова, прежде чем продолжить движение по стандартному маршруту.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске официально до весны завершился сезон электросамокатов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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