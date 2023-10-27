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вчера 22:09
общество

В Новосибирске официально до весны завершился сезон электросамокатов

Фото: Pexels.com

Сотрудники сервиса кикшеринга в Новосибирске приступили к уборке электросамокатов с улиц города из-за заморозков.

Зимой все гаджеты пройдут необходимое техническое обслуживание. В теплое время года в городе работало 3600 самокатов.

Наиболее популярными направлениями использования электросамокатов были маршруты от остановок общественного транспорта и метро к жилым районам, университетам и торговым центрам. За семь месяцев кикшерингом воспользовались хотя бы один раз 12% населения.

Средняя продолжительность поездки составила 11 минут 59 секунд. Электросамокаты вернутся в город с приходом весны.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске разработали технологию водно-лазерной резки без лишнего тепла.

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Игорь Кириченко
Журналист

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