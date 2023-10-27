В Новосибирске возбудили дело из-за покушения на женщину в психбольнице

В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство женщины. Об этом сообщает Следком.

Железнодорожным межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится расследование.

По данным следствия, вечером 26 октября пациент психиатрического отделения медицинского учреждения потребовал сотовый телефон у медицинского работника и, не получив разрешения, причинил ей телесные повреждения, после чего скрылся. Женщине оказали медицинскую помощь.

Расследование уголовного дела продолжается.

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