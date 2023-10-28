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экономика общество

Банк России 27 октября повысил ключевую ставку до 15%

Фото: Pexels.com

В ЦБ заявили, что ключевая ставка повышена в пятницу, 27 октября, до 15%: с июля она выросла вдвое.

В конце этой недели в Банке России заявили о необходимости повысить ключевую ставку до 15%.Такие меры, по мнению ЦБ, необходимы для того, чтобы снизить проинфляционное давление.

Совет директоров пришёл к такому выводу 27 октября. Ключевая ставка была повышена сразу на 2%, ранее её поднимали в сентябре до 13%.

Тогда в пресс-релизе Банка России было сказано, что инфляционное давление значительно усилилось», поэтому потребовалось ужесточение кредитной политики государства.

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Елена Отмахова
журналист

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