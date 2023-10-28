"Был без сознания": в Новосибирске произошёл крупный пожар в доме с СТО

В Новосибирске произошёл крупный пожар утром субботы, 28 октября: молодого парня вынесли из дома, огонь мог перекинуться на пять автомобилей.

Возгорание в частном доме на улице Карла Либкнехта произошло 28 октября в 7.00. Огонь охватил крушу дома и мог с минуты на минуту перекинуться на стоящие рядом строения. Угрожало безопасности и то, что по соседству находилось СТО.

"Сотрудники МЧС России чуть более часа боролись со стихией и объявили о ликвидации открытого горения. Тушение осложнялось узкими проездами и плотной застройкой, – сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

- Во время работ пожарные вытащили из горящего дома 18-летнего парня в удовлетворительном состоянии и передали его медикам".

Также сотрудникам МЧС чуть ли не в ручную пришлось перетаскивать 5 автомобилей. Ситуация была крайне опасной, ведь из горящих строений вынесли 2 пропановых баллона.

На пожаре работали 24 человека и 6 единиц техники. Всего огнём было повреждено 395 квадратных метров строения.

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