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общество проиcшествия

Глава СК Бастрыкин заинтересовался детьми-мигрантами с ножами

Фото: Telegram-канал «Новосибирск с огоньком»

Глава СК заинтересовался ситуацией с детьми-мигрантами, которые угрожали новосибирским школьникам ножами.

Как сообщается в пресс-службе надзорного ведомства, глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по нападению детей-мигрантов.

«В социальных медиа сообщается, что в Новосибирской области жители микрорайона Хилокской и СНТ «Восход» подают многочисленные обращения в уполномоченные органы на мигрантов, проживающих поблизости. Поводом для жалоб стали противоправные действия детей мигрантов, которые нападают на людей», — передано в сообщении.

Сейчас организована процессуальная проверка следственными органами СУ СК России по Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске дети мигрантов с ножами напали на сверстников.

Напомним, что в Ленинском районе Новосибирска 29 сентября в жилом массиве Троллейный, в районе школы, подрались ученики пятого класса. По словам матери одного из пострадавших детей, трое нападавших оказались детьми мигрантов.

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Валерия Митрохина
Журналист

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