"Хотел убить": в Новосибирске вскрылись подробности нападения на медсестру в психбольнице

В Новосибирске следователи ищут фигуранта уголовного дела о покушении на жизнь медсестры в психбольнице на улице Владимировской.

Инцидент в стенах Городской психиатрической больницы №3 произошёл ещё 26 октября в вечернее время, когда пациенты остаются наедине с медсёстрами и санитарами. Мужчина находился на лечении от алкогольной зависимости. В этот вечер ему срочно приспичило кому-то позвонить.

"Женщина не разрешила подозреваемому осуществить звонок. В результате мужчина причинил потерпевшей телесные повреждения и скрылся с места преступления, – говорится в сообщении СУ СКР по Новосибирской области.

- Довести умысел на убийство фигуранту по делу не удалось, так как сотрудники больницы пресекли его действия и 45-летней женщине вовремя была оказана квалифицированная медицинская помощь".

Сейчас розыск буйного пациента продолжается. Его действия сотрудники Железнодорожного межрайонного следственного отдела СУ СКР по Новосибирской области квалифицировали как покушение на убийство. Мужчина может быть в запое, также у него случаются приступы необоснованной агрессии.