Израиль усилил присутствие ЦАХАЛ в Газе

В Израиле заявили о наращивании военных сил, которые присутствуют в Газе.

Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ. Заявление было сделано официальным органом армии Израиля накануне.

Между тем, ранее военные сообщали, что Израиль опасается начинать свой «громкий» план наземной операции по уничтожению ХАМАС. Военные проводили лишь только "рейды" – две ночные вылазки на палестинскую территорию произошли накануне. В них приняли участие артиллерия и авиации, которая обеспечивала подразделениям прикрытие с воздуха.

Как сообщает издание "РИА Новости", ХАМАС также уже ответил на усиление обороны на востоке Газы. Сейчас идут ожесточённые бои неподалёку от Аль-Бурейдж: армии Израиля противостоят бригады "Аль-Кассам".