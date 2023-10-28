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вчера 15:22
общество

Новосибирский зоопарк не планирует отдавать белых медведей Норди и Шайну

Фото: пресс-служба Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило

Жители Новосибирска заволновались, что давно не видели белых медведей Норди и Шайну – однако в зоопарке сообщили, что не собираются их передавать куда-либо.

Сейчас в новосибирском зоопарке посетители радуются зрелищным номерам и "выкрутасам", которые публике представляют родившиеся в 2022 году Белка и Стрелка. Однако горожане обеспокоены, что давно не видно предыдущего потомства Кая и Герды – Норди и Шайну.

На все расспросы в зоопарке сообщили, что несмотря на то, что медвежат, которые родились в 2018 году, нет в общей экспозиции, они из Новосибирска никуда не уехали. Также сотрудники зоопарка утверждают, что отдавать медвежат в другие регионы не собираются.

Читайте также на сайте Сиб.фм: что медведь Миша из новосибирского зоопарка сегодня делает около нового ЛДС "Сибирь-Арена".

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Елена Отмахова
журналист

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