Под Новосибирском на 90-летии Искитимской ЦГБ аплодировали стоя

В городе Искитиме Новосибирской области отметили 90-летие Центральной центральной городской больницы: врачам зрители аплодировали стоя.

Празднование 90-летия Искитимской ЦГБ состоялось накануне в ДК "Молодость". Чествовать врачей пришли представители городской власти, областного Минздрава и представители РПЦ.

Как отметила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина, сегодня Искитимская больница оснащена всем необходимым оборудованием. Лучшим медикам и ветеранам вручили заслуженные награды.

Минздрав отметил благодарственными письмами заведующую отделением переливания крови Ларису Дружинину, детский кардиолога Татьяну Егорову и ещё несколько медсестёр. Как сообщает "Искитимская газета", в конце виновникам торжества аплодировали стоя.

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