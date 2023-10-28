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вчера 15:50
общество проиcшествия

"Помогите, горю!": в Новосибирске пострадавший на пожаре мужчина выбрасывал в окно вещи

Коллаж Сиб.фм: фото "АСТ-54" во "ВКонтакте" и ГУ МЧС России по Новосибирской области

Утром субботы, 28 сентября, в Новосибирске произошёл пожар на Затулинке – как рассказывают очевидцы, мужчина был готов выпрыгнуть с горящего балкона на 11 этаже.

Пронзительные крики мужчины в одной из многоэтажек на улице Виктора Уса соседи услышали около восьми утра. При этом крики слышались почти во всём микрорайоне.

"Горю! Помогите!",

– неистово кричал мужчина.

Как рассказывают соседи, он заблокировался на балконе и начал кидать в окно вещи. В один из моментов он даже пытался сам выпрыгнуть в окно. Ещё бы немного и он мог сделать это. Пожарные приехали буквально за несколько минут. На спасательную операцию ушло около 20 минут.

Фото

"На 11 этаже 17-ти этажки в квартире горели домашние вещи и мебель на площади 12 м². Сотрудники МЧС России обнаружили на балконе мужчину с сильными ожогами, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

– При помощи спинального щита вынесли его по лестничным маршам на улицу и передали бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации".

Очевидцы говорят, что у пострадавшего обгорели все ноги. Уже на улице он также продолжал кричать от боли. При этом соседи говорят, что мужчина не очень пьющий и особо компаний алкоголиков не водил.

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Елена Отмахова
журналист

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