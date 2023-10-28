В Новосибирске во время второго пожара обгорел мужчина на балконе

Второй раз за эту субботу, 28 октября, в Новосибирске произошёл крупный пожар: спасатели МЧС вытащили из огня обгоревшего мужчину.

Вызов на пульт пожарных 28 октября поступил в 8.03. Горела квартира на 11-м этаже в высотке на улице Виктора Уса. Сама площадь горения была небольшой, но в эпицентре находился мужчина.

"На 11 этаже 17-ти этажки в квартире горели домашние вещи и мебель на площади 12 м². Сотрудники МЧС России обнаружили на балконе мужчину с сильными ожогами, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. – При помощи спинального щита вынесли его по лестничным маршам на улицу и передали бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации".

Также прибывшие спасатели эвакуировали из соседней квартиры женщину. Ещё 30 человек покинули многоэтажку самостоятельно до прибытия спасателей МЧС. На месте работали 27 человек, которые справились с огнём и его последствиями за 20 минут.

И, напомним, что часом раньше крупный пожар произошёл в Октябрьском районе Новосибирска – там чуть не вспыхнули 5 автомобилей.