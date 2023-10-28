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общество проиcшествия

В Новосибирске во время второго пожара обгорел мужчина на балконе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Второй раз за эту субботу, 28 октября, в Новосибирске произошёл крупный пожар: спасатели МЧС вытащили из огня обгоревшего мужчину.

Вызов на пульт пожарных 28 октября поступил в 8.03. Горела квартира на 11-м этаже в высотке на улице Виктора Уса. Сама площадь горения была небольшой, но в эпицентре находился мужчина.

"На 11 этаже 17-ти этажки в квартире горели домашние вещи и мебель на площади 12 м². Сотрудники МЧС России обнаружили на балконе мужчину с сильными ожогами, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. – При помощи спинального щита вынесли его по лестничным маршам на улицу и передали бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации".

Фото В Новосибирске во время второго пожара обгорел мужчина на балконе 2

Также прибывшие спасатели эвакуировали из соседней квартиры женщину. Ещё 30 человек покинули многоэтажку самостоятельно до прибытия спасателей МЧС. На месте работали 27 человек, которые справились с огнём и его последствиями за 20 минут.

И, напомним, что часом раньше крупный пожар произошёл в Октябрьском районе Новосибирска – там чуть не вспыхнули 5 автомобилей.

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Елена Отмахова
журналист

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