Путин выразил соболезнования президенту Казахстана в связи с аварией на угольной шахте

В связи с аварией на угольной шахте в Карагандинской области президент РФ Владимир Владимирович Путин выразил соболезнования президенту Казахстана.

Как сообщает РИА Новости, утром 28 октября на угледобывающей шахте в Карагандинской области произошел взрыв метана. Сейчас по данным МЧС число погибших увеличилось до 28 человек.

Власти начали досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин выразил соболезнования президенту Казахстана в связи с аварией.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков, надеемся на спасение шахтёров, остающихся под землёй», — сообщил президент РФ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что при взрыве газа в Балашихе 38-летняя женщина погибла под бетонными плитами.