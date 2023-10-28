Сироте из Новосибирской области выдали непригодное жильё

Глава СК России поставил на контроль проверку по обращению сироты из города Каргата Новосибирской области о нарушении ее жилищных прав.

Как сообщается в Telegram-канале «СУ СК России по Новосибирской области», сироте из города Каргата Новосибирской области в 2021 году предоставили однокомнатную квартиру в новостройке.

Однако жилой дом был сдан с многочисленными нарушениями: трубы водоснабжения промерзают, потолки и полы не утеплены, а у газовых котлов истек срок, также в здании отключено и до сих пор не восстановлено водоснабжение.

Из-за перечисленных нарушений сирота вынуждена проживать у родственников.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению сироты из города Каргата. Сейчас начата процессуальная проверка.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что глава СК Бастрыкин заинтересовался детьми-мигрантами с ножами.