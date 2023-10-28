У Новосибирска хотят перенять опыт электронного оформления разрешений на охоту

В Новосибирске прошли основные мероприятия форума «ПРОФ-IT»: в Минцифре рассказали, что другие регионы заинтересовал опыт работы сервиса "Моя охота".

На площадке мероприятия форума «ПРОФ-IT» министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь рассказал о том, как в регионе реализуется опыт выдачи электронных разрешений на охоту.

Так, онлайн-сервис "Моя охота" получил самые высокие оценки от тех, кто получает разрешения. Средний балл – 4,5. Охотники высоко оценили работу приложения ещё по той причине, что оно хорошо работает и без интернета.

После того, как сервис для получения разрешений высоко оценили новосибирские охотники, приложение признали и на федеральном уровне – оно признано лучшим в России.

«За весенний и осенний сезон охоты мы выдали около четырех тысяч электронных разрешений, что втрое превышает показатель, установленный Постановлением Правительства РФ в рамках экспериментального правового режима, а также получили свыше 2,6 тысяч отметок о добыче в привязке к местности»

– отметил Сергей Цукарь.

После презентации приложения на форуме, интерес к нему проявили Челябинская, Иркутская и Кемеровская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

Напомним, в Новосибирской области осенний сезон охоты стартовал 26 августа. В приложении, кстати, рассказано и о безопасности прогулки с заряженными ружьями.