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проиcшествия

В Калининском районе Новосибирска сгорела машина

Фото: «АСТ-54 Black»

В Калининском районе Новосибирска сгорела «Лада».

Как сообщается в группе «АСТ-54 Black» в социальной сети «ВКонтакте», в Калининском районе Новосибирска сгорел автомобиль.

По данным МЧС для НДН.инфо, происшествие возникло на улице Менделеева, где сгорел моторный отсек хэтчбка ВАЗ-2114.

«Выезд был в 11:03, через 4 минуты прибыл пожарный расчет и в течение 4 минут ликвидировал открытое горение», — передали в МЧС.

В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее Сиб.фм сообщал, что при пожаре в рабочем посёлке Линёво Искитимского района сгорела чайхана. Возгорание в заведении общественного питания произошло в ночь на 23 октября. По словам свидетелей, перед пожаром они услышали хлопок.

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Валерия Митрохина
Журналист

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