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общество

В ночь на 29 октября новосибирцы увидят последнее лунное затмение

Фото: freepik.com

Предстоящей ночью 29 октября жители Новосибирска смогут наблюдать лунное затмение.

В этом году в ночь на воскресенье, 29 октября, жители Новосибирска смогут увидеть последнее в 2023 году лунное затмение. В ночные часы Луна максимально близко приблизится к Земле, поэтому небесное светило будет на 14% ярче обычного.

По местному времени затмение начнётся около часа ночи. Его пик придётся на 3.13 по местному времени. Всего же затмение будет длиться 4 часа 25 минут.

Как рассказывают астрономы, лунное затмение смогут наблюдать жители Европы и почти всех регионов России.

Ранее сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров рассказал в беседе с корреспондентом «Сиб.фм», где и как лучше наблюдать лунное затмение.

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Елена Отмахова
журналист

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