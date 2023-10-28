В Новосибирск придёт сильное похолодание в ноябре

С середины ноября в Новосибирске будет сильное похолодание.

Как сообщается в сервисе «Яндекс. Погода», в Новосибирск грядёт сильное похолодание в середине ноября.

В ночное время температура воздуха опустится до –15 градусов, а днём будет около –8 градусов без осадков.

Однако синоптики «Gismeteo» отметили, что ночью с 12 на 13 ноября температура опустится до –19 градусов, днём ожидается до –11 градусов. Также в ноябре начнутся обильные снегопады.

Сервис «World-Weather» указал, что в период с 6 по 8 ноября в Новосибирске потеплеет до –1 градуса.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, какие пять атмосферных фильмов можно посмотреть в холодное время года.