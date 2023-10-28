В Новосибирске начали производить пиво по рецепту из 90-х

Новосибирский завод решил возродить производство пива по рецепту 1992 года.

Новосибирский завод "Балтика" 27 октября приступил к производству пива по рецепту 1992 года. В своё время с этого напитка и началось производство по всей стране.

"Балтика 3" новосибирские пивовары решили усовершенствовать. Теперь на бутылке "чебурашка" будет стоять и подпись основателя и руководителя завода. Таймураза Боллоева.

В 2008 году новосибирский завод перешёл в собственность концерна Carlsberg Group. С тех пор у предприятия дела шли не очень, а его акции перешли во временное управление Росимущества. Пивовары надеются, что "исторический рецепт" поможет им возродить былую славу.

Также напомним, что ранее Новосибирский «Завод строительных материалов 7» заявил об увеличении объёмов производства кирпича в рамках национального проекта.