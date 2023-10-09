В Новосибирске крупный производитель кирпича планирует нарастить производство

В одном из цехов уже реконструировали здания и улучшили рабочие места.

Новосибирский «Завод строительных материалов 7» (ЗСМ-7) собирается увеличить производство строительных материалов в рамках национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщила пресс-служба Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области. По этой программе, в компании планируют увеличить производство на 20-25%.

В одном из цехов компании уже провели реконструкцию здания, улучшили рабочие места и условия для сотрудников. Дополнительные изменения проведут при сотрудничестве с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда АИР Новосибирской области.

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