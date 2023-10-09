В Новосибирске на дамбе ГЭС к берегу прибило животное

На кадрах видно, что это парнокопытное.

В Новосибирске на дамбе ГЭС к берегу прибило неизвестное животное. Видео происшествия опубликовал Телеграм-канал АСТ-54.

На кадрах видно, как у берега в воде лежит животное, и его качают волны. Что именно это за животное, неизвестно. На видео видно, что у него четыре ноги, похоже на оленя или на другое парнокопытное.

Ранее Сиб.фм сообщал, что медведь пришёл на запах мёда и разворотил пасеку в селе под Новосибирском. Видеозапись произошедшего опубликовал в Телеграм-канале министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.