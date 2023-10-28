В Новосибирске ожидается мороз и мокрый снег

В конце октября в Новосибирскую область придёт мороз до –14 градусов.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в ночь с 28 на 29 октября в Новосибирске ожидается –9 градусов, местами столбик термометра покажет –14 градусов.

Днём 29 октября ожидается +3 градуса, но без осадков. Порывы ветра будут 7-13 метров в секунду.

Ночью 30 октября столбик термометра покажет –4 градусов, местами до –14. Днём воздух прогреется до +2 градусов. Также ожидается мокрый снег.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирск грядёт сильное похолодание в середине ноября. В ночное время температура воздуха опустится до –15 градусов, а днём будет около –8 градусов без осадков.