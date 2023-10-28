В Новосибирске потратят 12,9 миллионов рублей на реконструкцию сквера

Мэрия Новосибирска потратит 12,9 миллионов рублей на завершение реконструкции Первомайского сквера.

Как сообщает сайт закупок, власти Новосибирска объявили закупку на выполнение работ по благоустройству Первомайского сквера за 12,9 миллионов рублей.

Данные о подрядчике пока неизвестны, однако он должен выполнить следующий перечень работ: монтаж комплекса технических средств безопасности, пуско-наладочные работы комплекса и прочее.

Все работы подрядчик должен завершить до 20 декабря 2023 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что реконструкция Первомайского сквера в Новосибирске будет завершена в 2023 году. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уверен, что подрядчики выполнят свои обязательства по контракту и закончат работы к концу октября, так как это указано в договоре, и он надеется, что подрядчики справятся с задачей в срок.