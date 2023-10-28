В Новосибирске предпринимательница пожаловалась на иск от «вражеской» компании

Предпринимательница из Новосибирска Алёна (имя изменено) столкнулась с иском от немецкой компании Puma из-за обвинений в продаже контрафактной одежды.

Puma потребовала 270 тысяч рублей компенсации за нарушение товарного знака. По словам Алены, представители Puma провели контрольную закупку в ее магазине в сентябре 2023 года и обнаружили поддельные изделия. Женщина признала, что продавала реплики, но выразила недоумение по поводу судебного иска, назвав Puma «врагами» России из-за ее немецкого происхождения.

Алёна также поделилась, что помогает фонду «Своих не бросаем» и жертвует часть своих доходов на поддержку российских солдат.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске возбудили дело из-за покушения на женщину в психбольнице.