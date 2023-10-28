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бизнес недвижимость общество

В Новосибирске "Универсам" на Ленина возобновил работу вполсилы

Фото: Густаво Зырянова/Сиб.фм

"Универсам" на улице Ленина в Новосибирске начал работать вновь, правда, ассортимент теперь в магазине значительно меньше.

Покупатели вновь посетили "Универсам" на Ленина в пятницу, 27 октября. Правда, теперь не вся торговая площадь используется в полную силу. Сейчас здесь не продают продукты питания из холодильников. Как сообщают работники зала, оборудование должны подключить в скором времени.

Также на пустующей территории есть банкоматы. Они — рабочие, и покупатели могут также ими воспользоваться.

Напомним, неделю назад "Универсам" на Ленина закрылся на реконструкцию. Здесь обещали обустроить большой фуд-корт с десятком точек общепита. Пока посетители не заметили изменений в плане реконструкции помещения.

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Елена Отмахова
журналист

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