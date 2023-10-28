В Новосибирской области вырос индекс промышленного производства

Опубликованы статистические данные за девять месяцев текущего года.

По данным Новосибирскстат, в Новосибирской области за девять месяцев 2023 года индекс промышленного производства составляет 107,4%.

По сравнению с регионами Сибири, Новосибирская область показала самый большой рост в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производств. А в пищевой промышленности наиболее крупный рост показали производство макарон, пива и безалкогольных напитков.

В среднем по Сибирскому Федеральному округу индекс промышленного производства упал до 99,5%.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Госдуме хотят ограничить рост цен на непродовольственные товары. Речь идёт о ряде непродовольственных товаров, на которых недобросовестные продавцы пытаются спекулировать во время ажиотажного спроса.