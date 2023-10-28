В России выпустили новые рекомендации по диагностике и лечению коронавируса

В новом документе Минздрава РФ представлены обновленные рекомендации для российских врачей в связи с пандемией COVID-19. В них отметили несколько ключевых изменений, направленных на более эффективный контроль распространения вируса.

Одним из важных изменений является сокращение инкубационного периода COVID-19 с 14 дней до 3-4 дней. Также некоторые симптомы инфекции могут совпадать с симптомами обычных респираторных заболеваний (ОРВИ). Врачам рекомендуется обращать внимание на дополнительные признаки инфекции, такие как ухудшение обоняния и вкуса, заложенность в грудной клетке и конъюктивит.

Кроме того, в новом документе расширен список ковидных вакцин, разделенных на группы по возрастам пациентов:

1. Для детей от 6 до 11 лет рекомендуется «Гам-КОВИД-Вак-Д».

2. Для подростков от 12 до 17 лет рекомендуется «Гам-КОВИД-Вак-М».

3. Для взрослых от 18 и старше представлены вакцины «АВРОРА-КоВ», «Конвасэл» и «Салнавак».

4. Для взрослых в возрасте от 18 до 60 лет доступны «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона».

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