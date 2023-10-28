Законопроект об отсрочке лишения свободы беременным внесли в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект об отсрочке лишения свободы беременным женщинам.

Как сообщается в думской базе данных, в Госдуму внесли законопроект об отсрочке лишения свободы для беременных россиянок. Предлагается внести изменения в ч.9 ст. 175 УК РФ.

Женщина, осужденная к обязательным, исправительным и принудительным работам, в случае беременности имеет право обратиться в суд с ходатайством об отсрочке отбывания наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам.

Изменения внесены и в ст. 82 УК РФ, которые гласят о том, что у суда есть возможность предоставить отсрочку женщинам с ребёнком до 14 лет, а также мужчинам, имеющим ребёнка до 14 лет, в случае, если он является единственным родителем.

Напомним, что законопроект об увеличении МРОТ на 18,5% приняли в первом чтении в России.

Ранее Сиб.фм сообщал, что госдума в первом чтении одобрила законопроект об отмене запрета ядерных испытаний.