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общество культура

Жители Новосибирска начали отмечать Хэллоуин

Фото: Hurrytolove.ru, happypik.ru

До самого Хэллоуина остаётся ещё несколько дней, однако жители Новосибирска уже начали готовиться к празднику, в некоторых случаях его уже даже отметили.

Самый жуткий праздник, когда все пугают друг друга, приходится в ночь с 31 октября на 1 ноября. В это время перенявшие иностранную традицию россияне переодеваются в костюмы ведьм и другой нечисти и зажигают свечи внутри тыкв.

До Хэллоуина ещё остаётся четыре дня. Однако некоторые заведения Новосибирска уже преобразились: праздничную тематику можно встретить в магазинах, а ряд площадок уже приурочил к этому событию и ряд мероприятий.

Так, прошлым вечером, 27 октября, уже устроили карнавальную ночь в "Подземке". Планируется, что в эту субботу ряд тематических вечеринок пройдёт ещё в нескольких пабах и клубах. Гостей ждут в костюмах ведьм и другой нечисти.

Фото Жители Новосибирска начали отмечать Хэллоуин 2

Вот в этом материале вы найдёте открытки, чтобы поздравить с Хэллуином друзей 31 октября.

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Елена Отмахова
журналист

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