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общество проиcшествия

Чёрного пуделя с переломами нашли жители Новосибирска

Фото: НРОО «База Реабилитации Животных» НСО Кольцово

Жители Новосибирска нашли на улице чёрного пуделя с переломами.

Вечером 24 октября жители Новосибирска нашли чёрного пуделя с переломами возле дома №72 на улице Героев Революции. Ослабленный и замёрзший пёс лежал на снегу. Об этом сообщили в паблике «НРОО "База Реабилитации Животных" НСО Кольцово» в социальной сети «ВКонтакте».

«Лежал, не мог встать. Отвезли в клинику — сложный перелом лапы, состояние критичное. Срочно на интенсивную терапию, стабилизацию состояния», — говорится в сообщении.

По мнению зоозащитников, пса сбила машина и скрылась. Как подчеркнула куратор пуделя, он мог не пережить ночь.

Пуделя отправили на обследование и выявили несколько травм: перелом костей предплечья, травматический вывих, переломы ребер. Теперь собаке нужно провести операцию стоимостью более 35 тысяч рублей.

Напомним, что умирающего из-за блох котёнка спасли около одной из школ Новосибирска.

Ранее Сиб.фм писал, что в новосибирской школе парусного спорта заявили о пропаже инвентаря на 700 тысяч рублей.

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Диана Джафарова
журналист

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