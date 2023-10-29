Чёрного пуделя с переломами нашли жители Новосибирска

Жители Новосибирска нашли на улице чёрного пуделя с переломами.

Вечером 24 октября жители Новосибирска нашли чёрного пуделя с переломами возле дома №72 на улице Героев Революции. Ослабленный и замёрзший пёс лежал на снегу. Об этом сообщили в паблике «НРОО "База Реабилитации Животных" НСО Кольцово» в социальной сети «ВКонтакте».

«Лежал, не мог встать. Отвезли в клинику — сложный перелом лапы, состояние критичное. Срочно на интенсивную терапию, стабилизацию состояния», — говорится в сообщении.

По мнению зоозащитников, пса сбила машина и скрылась. Как подчеркнула куратор пуделя, он мог не пережить ночь.

Пуделя отправили на обследование и выявили несколько травм: перелом костей предплечья, травматический вывих, переломы ребер. Теперь собаке нужно провести операцию стоимостью более 35 тысяч рублей.