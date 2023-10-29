ЧВК «Вагнер» заявила об объединении с Росгвардией

Частная военная компания заявила, что станет подразделением Росгвардии.

Бойцы частной военной компании "Вагнер" собираются вернуться в зону боевых действий на Украине. Это произойдет после того, как "Вагнер" официально станет частью Росгвардии. При этом структура, порядок работы и командиры останутся неизменными.

В настоящее время идет вызов сотрудников из резерва и набор новых бойцов. Контракты будут заключаться со всеми категориями бойцов, включая "Проект К", "Амбрелла" и иностранцев. После утверждения на должность контракт будет подписан в первый же день, а затем сотрудники пройдут обязательное месячное обучение.

Кроме того, будет построена новая база на передовой территории. Задачи на дальних направлениях и в республиках-бывших регионах сохранятся.

Важно отметить, что сотрудники, перешедшие в структуры Министерства обороны или добровольческие отряды, не будут приниматься обратно в "Вагнер".

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