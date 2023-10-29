Досрочный выход на пенсию: как уйти раньше срока в 2024 году

Независимо от возрастного порога выхода на заслуженный отдых, в 2024 году право на досрочную пенсию будут иметь лишь те граждане России, кто накопил специальный стаж. Портал «Сиб.фм» публикует подробности этого вопроса с полным списком претендентов на «раннюю» пенсию.

Согласно данным, опубликованным на официальном портале СФР.ру, в грядущем 2024 году на заслуженный отдых могут выйти россияне, достигшие возрастного порога: мужчины в 63 года, женщины – в 58 лет.

Однако, независимо от возраста, некоторые категории граждан РФ могут выйти на пенсию гораздо раньше остальных, поскольку имеют специальный стаж (военный, педагогический, медицинский, северный, лётный и т.п.):

· Военные-контрактники, госслужащие, пилоты, в том числе гражданской авиации, космонавты.

· Граждане, трудившиеся в особых и тяжелых условиях, например, на Крайнем Севере.

· Учителя, педагоги, артисты театров, медики – сразу после накопления подходящего стажа.

· Безработные лица предпенсионного возраста, которых освободили от работы в связи с ликвидацией компании.

· Матери, воспитывающие 3 и более детей.

· Женщины со стажем работы 37 лет, мужчины – 42 года.

· Инвалиды, родители или законные опекуны детей с инвалидностью.

Отметим, что полный перечень должностей и работ прописан в ФЗ «О страховых пенсиях» (ссылка активна).