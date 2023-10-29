Дыхание покойника: стали известны признаки приближающейся смерти

Сидеть и ждать смерти, конечно, не стоит, но накопить знания о её приближении будет нелишним, уверяют российские психологи.

Ряд мировых медицинских исследований гласит, что первые, отдалённые признаки смерти организм человека подаёт ещё за 14 лет до этого трагичного момента. Условно комплекс этих симптомом назван «петлёй смерти» (если человек попал в неё, то вырваться уже не сможет, но полтора десятка лет ещё в запасе есть).

Отследить эти признаки самостоятельно невозможно, они отражаются только при тщательном медобследовании и связаны с понижением фертильности или угасанием репродуктивной функции. Однако, заранее обнаружив их, можно начать предпринимать ряд мер по увеличению продолжительности жизни. Во всяком случае, учёные бьются над этим вопросом, пишет РИА-новости.

Пока же доподлинно известны лишь симптомы скорой смерти, которые означают, что пора прощаться с человеком. Среди них медики выделяют, в первую очередь, неочевидные признаки:

· слабость и усталость из-за недостатка энергии;

· увеличение продолжительности сна;

· умирающий человек видит, слышит, ощущает и воспринимает несуществующие на самом деле вещи, звуки;

· потеря интереса к окружающей его действительности;

· моча окрашивается в коричневый цвет с красноватым оттенком (сбой работы почек).

К более явным и ярко выраженным признакам приближающейся смерти медики относят, так называемое, «дыхание покойника» — учащённое, прерывистое и нестабильное. Эксперты называют его «терминальным тахипноэ», когда на фоне частых дыхательных движений слышатся предсмертные хрипы (так перемещается слизистый секрет в крупных бронхах, трахее и глотке). Появление такого дыхания означает, что у человека в запасе осталось несколько дней.