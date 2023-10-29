Грязная жидкость льётся со стройки в Академгородке в сторону ФМШ

Со стройки клиники Зельмана в новосибирском Академгородке грязная жидкость течёт в сторону ФМШ.

29 октября житель новосибирского Академгородка заметил, как грязная жидкость несколько часов стекает со стройки в сторону физико-математической школы им. М. А. Лаврентьева при НГУ. Видео он опубликовал в паблике «Сообщество Академгородка | Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Интересно, что за мутная жидкость уже полдня течёт со стройки клиники Зельмана в сторону ФМШ?» — спрашивает автор поста.

На видео видны ворота, из-под которых нескончаемым потоком льётся грязная жидкость стекает к крыльцу школы. На месте образовалась огромная лужа.

Напомним, что 29 октября в Новосибирске обрушилась стена пристройки у частного дома на улице Тихвинская.