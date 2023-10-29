Хакер из Новосибирской области похитил 16 млн у компаний

Новосибирец с подельником из Москвы похитили более 16 млн рублей у коммерческих организаций.

Мошенникам, которые с помощью вредоносных программ похитили более 16 миллионов рублей, был вынесен приговор в городском суде Коврова. Суд признал жителя Москвы и жителя Новосибирской области виновными в широком спектре преступлений, совершенных в период с 2016 по 2018 годы.

Им было предъявлено обвинение в создании, распространении и использовании компьютерных программ, предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации и копирования информации, а также нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Всего было выявлено 4 эпизода этого преступления. Кроме того, им было предъявлено обвинение в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, что привело к блокированию, модификации и копированию информации.

Мошенники также были обвинены в совершении мошенничества в сфере компьютерной информации. Они действовали в организованной группе и совершили 3 преступления крупного размера и 3 преступления особо крупного размера.

Их методика заключалась в заражении компьютеров сотрудников фирм и предприятий вредоносными программами, подделке бухгалтерских документов и похищении денежных средств с расчетных счетов коммерческих организаций на общую сумму более 16 миллионов рублей.

Во время судебного заседания обвиняемые отказались давать показания. Один из них был приговорен к лишению свободы на срок 6 лет, а другому назначено наказание в виде 6,5 лет тюремного заключения в исправительной колонии общего режима.

Судом также были удовлетворены гражданские иски организаций на общую сумму более 8,7 миллионов рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, инвентарь на 700 тысяч украли из школы парусного спорта в Новосибирске.