Инвентарь на 700 тысяч украли из школы парусного спорта в Новосибирске

В новосибирской школе парусного спорта заявили о пропаже инвентаря на 700 тысяч рублей.

В Новосибирске в школе парусного спорта Wind's House пропали кайты стоимостью 700 тысяч рублей. Об этом корреспонденту «Сиб.фм» сообщила тренер школы Валерия Шпилёва.

По её словам, со склада в Советском районе Новосибирска пропало 10 единиц оборудования. Пропажу сотрудники школы заметили 27 октября, когда вернулись за инвентарём для его перевозки на зимнюю станцию.

«Часть новых кайтов (паруса для передвижения спортсменов по снегу или поверхности воды — прим. ред.) хранилась в нашем гараже. Мы использовали их только один сезон. Когда мы приехали к гаражу, замок был сломан. Всего пропало десять кайтов. Два из них нам были отданы на хранение на лето. Оставшиеся все — наши. Общая сумма — 700 тысяч рублей. И то, только потому что они б/у. Если бы были новыми, то даже не хочется думать, сколько бы это стоило», — рассказывает девушка.

Как отмечает Валерия, это серьёзная потеря для школы. На весь пропавший инвентарь сотрудники заработали самостоятельно.

«Часть того, что я зарабатываю идёт на покупку кайтов. Родители не покупают инвентарь, мы делаем это за свой счёт и даём детям заниматься на нём. Выигрывают первенства и чемпионаты России на этих кайтах», — комментирует тренер.

Девушка считает похитителей дилетантами, потому что они забрали не весь комплект оборудования.

«Там хранились и другие части от кайтов. На видном месте лежала трапеция — пояс с крюком, без которого ты не можешь управлять большим кайтом, это обязательный атрибут. Там же была планка — её обычно продают в комплекте с кайтом. Вряд ли ребята понимали, что именно они забирают. Кайты без этих атрибутов — это просто тряпки. Видимо, не разобрались, взяли яркие красивые рюкзаки и ушли», — объясняет Валерия.

Тренер парусной школы также добавила, что планирует мониторить популярные сайты объявлений в надежде найти пропавший инвентарь.

«Мы переживаем, что они просто не поймут, что это такое, как это продать, кому и за какую сумму. И в итоге просто выкинут куда-нибудь. Это будет просто кошмар», — говорит Валерия.

В школе парусного спорта заявили в полицию о пропаже следующих кайтов: Cabrinha moto 7/8/9/11/12 (2 штуки), Cabrinha contra 15, Slingshot ranger 12 (парафойл), Vari 12, Ozon edge 19. Кроме того, был украден сноуборд Eskape без креплений.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что по данному факту проводится проверка.