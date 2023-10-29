Михаил Татарников назначен новым музыкальным руководителем — главным дирижером НОВАТа

Российский дирижер Михаил Татарников назначен музыкальным руководителем – главным дирижером Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.

Михаил Татарников стал новым музыкальным руководителем Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ). Об этом было объявлено на собрании коллектива театра. До этого Михаил Татарников уже долгое время сотрудничал с НОВАТом, поэтому его назначение было естественным продолжением сотрудничества.

Ранее должность музыкального руководителя – главного дирижера НОВАТа занимал Дмитрий Юровский, который также является художественным руководителем театра. Он отметил, что в связи с отсутствием возможности постоянно находиться в Новосибирске и влиять на развитие театра, передает эстафету Михаилу Татарникову. Юровский выразил уверенность в том, что новый музыкальный руководитель сможет продолжить развитие театра.

Сам Михаил Татарников выразил благодарность руководству и коллективу театра за доверие и поддержку.

«Я с большим воодушевлением приступаю к обязанностям музыкального руководителя – главного дирижера Новосибирского театра оперы и балета. Спасибо дирекции театра за оказанное мне доверие и, конечно, огромное спасибо коллективу. Если бы я не чувствовал нашу тесную связь и не ощущал вашу поддержку, принять это предложение мне было бы гораздо сложнее», — прокомментировал он назначение.

Михаил Татарников – известный российский дирижер, который обучался в Санкт-Петербургской консерватории по специальностям скрипача и дирижера. Он имеет богатый опыт работы с различными театрами и оркестрами, в том числе с Мариинским театром и Михайловским театром. Он также выступал на международных фестивалях во Франции и Сан-Марино.

Напомним, в Новосибирске потратят 12,9 миллионов рублей на реконструкцию сквера.