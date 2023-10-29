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общество

Новосибирский астрофотограф снял лунное затмение 29 октября

Фото: tg @my_photostream

Астрофотограф из Новосибирска поделился кадрами лунного затмения 29 октября.

В Новосибирске опубликовали фотографии частного лунного затмения 29 октября. Снимками начинающего астрофотографа поделились в паблике «Астро Фото Болото» в социальной сети «ВКонтакте».

«Снял наш Новосибирский охотник за сиянием, астрономическими событиями и красивыми пейзажами Пётр», — говорится в сообщении.

Как отмечает сам Пётр, для съёмки затмения ему не пришлось выходить из дома. Фотограф просто открыл окно и сделал несколько снимков.

«И совсем не кровавая», — добавляют в паблике.

Напомним, что снежная и прохладная погода наступит в Новосибирске на следующей неделе.

Ранее Сиб.фм писал, что Роспотребнадзор обнаружил вспышку острой кишечной инфекции среди взрослых жителей Новосибирска. Теперь специалисты проводят эпидемиологическое расследование в отношении неизвестного предприятия общепита.

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Диана Джафарова
журналист

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