Новосибирский блогер Дава покинул Россию с Ольгой Бузовой

Уроженец Новосибирска решил отправиться с бывшей девушкой в другую страну.

Популярный блогер из Новосибирска Давид Манукян отправился вместе с известной певицей и телеведущей Ольгой Бузовой в увлекательное путешествие в Китай.

Их приключения станут частью нового реалити-шоу под названием "Сокровища императора", которое будет транслироваться на ТНТ. Ведущими программы станут Михаил Галустян и сама Ольга Бузова. Об этом интересном событии сообщает популярное издание "СтарХит".

В Китае знаменитости будут выполнять разнообразные задания в парах и бороться за победу, стремясь быть первыми, кто достигнет финала. Необходимо отметить, что Ольга Бузова и Давид Манукян имели романтические отношения несколько лет назад. Однако в январе 2021 года стало известно о расставании этой популярной пары исполнителей.

Напомним, новосибирский блогер Киселев будет находиться под домашним арестом до 20 декабря.