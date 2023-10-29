Новый спортивно-оздоровительный центр построят в Новосибирске

В Новосибирске появится новый спортивно-оздоровительный центр.

27 октября мэрия Новосибирска дала разрешение на строительство объекта. Застройщик ООО «Новый Мир Химметалл» возведёт центр вблизи театра «Глобус» и улицы Ипподромской.

Спортивно-оздоровительный центр откроют в Центральном районе Новосибрска. Здания планируют возвести на Октябрьской магистрали.

Согласно данным документов, площадь застройки составит 371, 26 квадратных метра, а площадь центра — более тысячи квадратных метров. Здание будет состоять из пяти этажей и одного подземного. В центре появится шесть помещений.

Разрешение на строительство действует до 14 августа 2024 года.

Напомним, что в Новосибирске выставили на продажу коттедж с винным погребом и печью для пиццы за 87 миллионов рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что закупку для благоустройства Первомайского сквера объявили в Новосибирске. За работы заплатят 12, 9 миллионов рублей из городского бюджета.