Пассажиропоток в новосибирском аэропорту Толмачёво достиг 7,6 млн человек

Новосибирский аэропорт зафиксировал рекордный пассажиропоток.

Пассажиропоток в новосибирском аэропорту Толмачёво достиг рекордных 7,6 млн человек. Этот исторический рекорд был установлен на 22 октября, что на 70 дней раньше, чем в прошлом году. Согласно данным пресс-службы аэропорта, рост пассажирского трафика в столице Сибири превышает отраслевые показатели по аэропортам России на 10%.

Наименьшее количество пассажиров было зарегистрировано в феврале — 542 700 человек, а наибольшее — в августе — 1 089 374 человека. Особенно высокий пассажиропоток был зафиксирован 25 августа, когда аэропорт Толмачёво обслужил 37 693 путешественника.

Благодаря стремительному росту пассажиропотока, аэропорту удалось встретить своего 7-миллионного пассажира на 47 дней раньше, чем в предыдущем году. В 2022 году этот показатель был достигнут только 8 декабря. Поэтому в этом году ожидается установление нового рекорда — 8 миллионов пассажиров, подчеркнули в Толмачёво.

Напомним, в Новосибирске потратят 12,9 миллионов рублей на реконструкцию сквера.