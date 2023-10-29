Россиянам порекомендовали оплатить три важных налога до 1 декабря

Россиянам напомнили об оплате трёх важных налогов до 1 декабря 2023 года.

1 декабря 2023 года истекает срок оплаты трёх важных налогов: земельного, транспортного и имущественного. Об этом сообщил председатель комитета по налогам московского городского отделения «Опоры России» Павел Зюков в беседе с RT.

По словам эксперта, земельный налог платят собственники участков. На сегодняшний день ставка составляет 0,3% от кадастровой стоимости, однако у региональных властей есть право её снизить. Эта ставка распространяется на земли под жилищным фондом, сельскохозяйственные и земли дачных товариществ. В остальных случаях величина налога — 1,5% от кадастровой стоимости.

Павел Зюков отметил, что единой ставки транспортного налога не существует. В каждом регионе установлены свои ставки, однако они не могут превышать установленные в Налоговом кодексе более чем в десять раз. Этот налог могут не платить владельцы транспорта мощностью до 70 лошадиных сил, инвалиды 1-й и 2-й групп, получившие автомобили через соцзащиту инвалиды и другие категории льготников.

«Имущественный налог — это налог, уплачиваемый с принадлежащей гражданину недвижимости. Базой для его расчёта является кадастровая оценка, которую можно посмотреть на сайте Росреестра», — подчеркнул Зюков.

Если не исполнить вовремя налоговую обязанность, то появится задолженность. За каждый день просрочки будет начисляться пени размером 1/300 ключевой ставки Центробанка.

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