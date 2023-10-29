Самую дешёвую квартиру нашли в Первомайском районе Новосибирска

В Первомайском районе Новосибирска находится самая дешёвая квартира города.

Самую дешёвую квартиру Новосибирска нашли в Первомайском районе. Её стоимость составляет 950 тысяч рублей.

Общая площадь квартиры-хрущёвки — 13 квадратных метров. Под жилую зону выделено восемь «квадратов». Однако душевая кабина расположена в гостиной. Там же для жильцов оборудована кухня.

Самая дорогая квартира в Новосибирске находится в одном из жилых комплексов Центрального округа. Он стоит 99 миллионов рулей. Второй по дороговизне стала квартира в центре города — за неё собственник просит 64,5 миллиона рублей.

Напомним, что в Новосибирской области за девять месяцев 2023 года индекс промышленного производства составил 107,4%.

Ранее Сиб.фм писал, что жители Новосибирска массово стали пугаться червей в купленных пачках пакетированного чая.

Кроме того, в Новосибирск грядёт сильное похолодание в середине ноября.