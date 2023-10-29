Сервис погоды предупредил о похолодании до -73 градусов в Новосибирске

Сервис погоды показал похолодание до -73 градусов в Новосибирске.
В Новосибирске сервис погоды из-за сбоя пообещал похолодание до -73 градусов 3 ноября. Об этом жители села Каменка Новосибирской области сообщили корреспонденту «Сиб.фм».
Такие прогнозы заметили пользователи сервиса «Погода» на смартфонах Honor и Huawei.
«Мы все умрем», — прокомментировал один из местных жителей.
Новосибирцы добавили, что это не настоящая погода, а сбой в приложении. По их словам, в сервисе «Яндекс.Погода» указан другой прогноз.
По данным «Яндекс.Погоды», утром 3 ноября температура воздуха в Новосибирске составит –3...–2 градуса, а днём наступит потепление до –2...–1 градуса. Синоптики сервиса Gismeteo отмечают, что днём будет –1 градус, а ночью столбик термометра опустится до –4 градусов.
Ранее «Сиб.фм» сообщал, что ночью 30 октября температура в Новосибирске может опуститься до –14 градусов.
Напомним, что минувшей ночью над Новосибирском прошло частное лунное затмение. Онлайн-трансляцию вели сотрудники Большого планетария.