Снежная и прохладная погода ожидается на следующей неделе в Новосибирске

На следующей неделе в Новосибирск придёт снежная и прохладная погода.

Снежная и прохладная погода наступит в Новосибирске на следующей неделе. Об этом сообщили в популярных погодных сервисах.

Согласно данным Gismeteo, с понедельника по среду ожидается облачность без осадков. Дожди со снегом накроют Новосибирск в четверг. Днём температура будет колебаться от 0 до +4 градусов. Самым тёплым днём станет День народного единства 4 ноября. Ночью в субботу похолодает до –9 градусов.

Синоптики «Яндекс.Погоды» прогнозируют снег в течение всей недели. Средняя температура воздуха днём составит –4...+3 градуса. Самую тёплую погоду обещают на 4 и 5 ноября. Самая холодная температура ожидается ночью во вторник — новосибирцы ощутят похолодание в –8 градусов.

«Гидрометцентр России» обещает облачную неделю. Снег с дождём пройдёт в Новосибирске в четверг и субботу. В эти дни столбики термометров поднимутся до +2 градусов. Температура на неделе будет колебаться от –3 до +2 градусов, а ночью — от –7 до –3 градусов. Похолодание придёт в город ночью 1 ноября.

Напомним, что в Новосибирске сервис погоды из-за сбоя пообещал похолодание до -73 градусов 3 ноября.