Тела Пугачёвой и Галкина* доставят из Израиля и похоронят на кладбище в Москве

На фоне исчезновения «звёздного» семейства со всех медиа-радаров рождаются различные слухи, вплоть до гибели и похорон на Кузьминском кладбище в Москве.

Сетевые ресурсы, специализирующиеся на сборе и генерации скандальных подробностей личной жизни известных людей, распространили информацию о, якобы, готовящихся похоронах Аллы Борисовны и её супруга.

Первым подовом стало их резкое исчезновение из Израиля (не отвечают даже на звонки близких людей). Многие россияне уже назвали этот поступок очередным бегством и предательством новой Родины, хотя супруг Примадонны клялся Израилю в преданности, но ретировался при первой опасности.

Вторая причина для кривотолков – покупка Пугачёвой персонального места для захоронения на Кузьминском кладбище. Правда, она была совершена давно, но хейтеры, как всегда, притянули информацию «за уши», наскоро склепав очередную «высокорейтинговую», но дурно пахнущую «утку».

Дело в том, что на столичном кладбище расположено семейное захоронение, где уже упокоены родной брат Аллы Борисовны и её мама, писало издание «МК» ещё летом прошлого 2022 года.

Тем временем, россияне, некогда близко общавшиеся с Примадонной, уверяют, что она находится в глубокой депрессии из-за очередного переезда. По их предположениям, в почтенном возрасте Аллы (ей исполнилось 74 года) хочется покоя и тишины, а не бесконечной смены места жительства.

* внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.