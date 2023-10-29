Война в Израиле: последние новости о ситуации на Ближнем Востоке к 29 октября

Президент Беларуси заявил, что эскалация израильско-палестинского конфликта приведёт к Третьей мировой войне.

Белорусский лидер Александр Лукашенко высказался о том, что в зоне ближневосточного конфликта может вспыхнуть Третья мировая война.

«Очень много таких вещей, которые говорят о том, что может вспыхнуть серьезный конфликт, а может быть и война с применением самого серьезного оружия», — прокомментировал Лукашенко.

По данным РИА новости, Китай призвал Израиль и Палестину к диалогу для создания двух государств и разработал план под названием «Два государства для двух народов». А как сообщает спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюня, это единственный способ разорвать порочный круг палестино-израильского конфликта.

В свою очередь, Израиль опасается начинать свой план наземной операции по уничтожению ХАМАС. При этом он провёл две ночные вылазки на палестинскую территорию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что эксперт раскрыл истинную причину конфликта с Палестиной.