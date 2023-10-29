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общество

Заработаете много денег: Василиса Володина рассказала, у каких знаков начнётся новый финансовый этап

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Астрологи предупредили россиян, что некоторым знакам Зодиакальной дюжины придется пахать этой осенью больше остальных, но и доходы этих «трудяжек» поразят всех своим размером.

Последние дни уходящего октября 2023 года принесут небывалую финансовую удачу, преумножат доходы и позволят резко взлететь по карьерной лестнице всего трём знакам Зодиака, уверяет популярный российский «звездочёт» Василина Володина.

КОЗЕРОГ

Октябрь-2023 широко распахнёт двери для больших изменений в карьерных делах и роста в профессии для рождённых под этим созвездием. Астролог Володина рекомендует приготовиться пахать так, как давно не пахали, и финансовая награда придёт на банковскую карту уже к концу месяца.

ТЕЛЕЦ

Эксперт рекомендует оставшиеся до конца месяца дни заняться сделками по недвижимости и крупными покупками, поскольку поступающий доход, основы которого были заложены в прошлом месяце, начнёт поступать с приятными бонусами и потребует грамотного вложения.

ВЕСЫ

Поиск дополнительного источника дохода возымеет потрясающий результат и поможет купить что-то крупное и значимое. А вот брать деньги в долг в последние дни октябюря-2023 не стоит – это приведёт в большим финансовым провалам в следующем периоде.

#Новосибирск
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Оксана Чешенок
журналист

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