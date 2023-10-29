Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет

Мэттью Перри из сериала «Друзья» скончался в возрасте 54 лет.

Актёр и сценарист Мэттью Перри, известный по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья», умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщили в таблоиде TMZ.

Тело популярного актёра нашли в джакузи в его собственном доме в Лос-Анджелесе. Полиция приехала на место и подтвердила факт смерти. Следов наркотиков и признаков насильственной смерти найдено не было. Предварительная причина кончины — остановка сердца.

«Источники в правоохранительных органах сообщают нам, что актёр был найден в субботу в доме в районе Лос-Анджелеса <...> где, как нам говорят, он, вероятно, утонул», — говорится в сообщении.

Канадско-американский актёр и сценарист Мэттью Перри полюбился телезрителям всего мира. Особую популярность ему принёс образ Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья». Он также снимался в фильмах «Девять ярдов», «История Рона Кларка», «Поспешишь — людей насмешишь», «Мошенники», «Танго втроём» и другим.